Detido homem que esfaqueou senhorio no Fórum Algarve

O homem que esfaqueou o senhorio, no Fórum Algarve, em Faro, foi detido esta terça feira, pela PSP.

É suspeito de tentativa de homicídio, ofensas e ameaças agravadas. Os crimes ocorreram há quase duas semanas, mas só agora chegaram à PSP de Faro os mandados de detenção e buscas domiciliárias e às viaturas.



O suspeito, António Damião, é um conhecido ex-segurança da noite farense e que já cumpriu pena por tráfico de cocaína. Tem vários processos pendentes por crimes de ameaças e agressões. Trabalha atualmente como "cabeleireiro de cães".

O vídeo da agressão, que ocorreu na tarde do dia 21 de novembro, foi posto a circular nas redes sociais. Nas imagens era possível ver-se o agressor com uma arma branca na mão direita a esfaquear o senhorio por desavenças relacionadas com a falta de pagamentos. A vítima já tinha apresentado queixa contra o agressor por ameaças.

A agressão ocorreu junto à Aldeia do Pai Natal daquele centro comercial, onde estavam várias crianças. O ferido chegou mesmo a cair dentro daquele espaço, causando o pânico a quem ali se encontrava na altura.



António Damião foi condenado em 2008 a oito anos e oito meses de prisão. Distribuía cocaína em bares e discotecas que um traficante, também condenado, trazia de Espanha. Damião viu a sua pena agravada por ter na sua posse uma arma para a qual não tinha licença e por ter antecedentes criminais. O processo ficou conhecido como "Noite Branca". Também tem vários processos de agressões e ameaças.