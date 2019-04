Diretor do F.C. Porto acusa Benfica de "espionagem"

TRA Hoje às 18:30 Facebook

Francisco J. Marques revelou que foi ele que gizou a estratégia para a revelação dos "e-mails" do Benfica. E que fê-lo para "defender o interesse do F. C. Porto e dos outros clubes prejudicados".

"O Benfica acha que o Porto fez espionagem. O Benfica é que fazia espionagem", acusou esta quarta-feira à tarde o diretor de informação e comunicação do Porto, comentando uma troca de e-mails que continha mensagens escritas de Fernando Gomes, atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

Francisco J. Marques garantiu ainda que não conhece a identidade de quem lhe enviou os e-mails do Benfica e que o aconselhou a também enviar aquelas informações à polícia.

"Há claríssimo interesse público" na revelação dos e-mails, assegurou Francisco J. Marques, no âmbito do processo cível que os encarnados moveram ao F. C. Porto e aos seus administradores pelo acesso e divulgação de informações confidenciais do clube da Luz.

"Embora formalmente não tenha carteira profissional, sou jornalista e o meu comportamento foi de jornalista", afirmou o diretor portista, acrescentando que o programa Universo Porto da Bancada é "claramente um programa de informação".

Com o testemunho de Francisco J. Marques, que é um dos réus do processo, terminou a fase de produção de prova. As partes irão fazer as alegações finais por escrito e entregá-las até dia 30 de abril. O juiz terá depois 30 dias para analisar o processo e tomar uma decisão.