Estudante esfaqueado em assalto junto a faculdade

Um estudante universitário, de 18 anos, foi esfaqueado durante um assalto, na madrugada desta quinta-feira, perto da Faculdade de Economia do Porto. A vítima está internada no Hospital de S. João do Porto.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a vítima estava com amigo, também estudante, e tinham acabado de sair de uma festa universitária.

Os dois jovens foram abordados, cerca das 6.30 horas, na rua Júlio de Matos por dois indivíduos, um deles armado de uma faca, que usou para agredir o estudante. O colega também sofreu ferimentos.

Os assaltantes roubaram um fio de ouro e puseram-se em fuga. Estão a monte.