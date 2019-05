Ex-diretor de instituto da Segurança Social de Braga preso para cumprir pena

Hoje às 12:47 Facebook

Fernando Salgado, advogado de Famalicão e ex-diretor da delegação de Braga do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, foi detido na noite de quarta-feira e terá de cumprir quatro de prisão por peculato. O crime foi praticado em 2009, diz a PJ.

Segundo um comunicado emitido esta quinta-feira, "a Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, procedeu à identificação e detenção de um indivíduo do sexo masculino, com 54 anos de idade, advogado, residente na área de V. N. Famalicão, para cumprimento da pena de quatro anos de prisão efetiva, a que fora condenado pela prática de um crime de peculato, no exercício das funções de presidente da Segurança Social de Braga, praticado no ano de 2009".

A detenção ocorreu no dia na quarta-feira, pelas 20 horas, sendo o mesmo conduzido ao Estabelecimento Prisional competente da área de intervenção desta Diretoria do Norte.