Fardo de droga dá à costa em praia de Espinho

Um fardo com cerca de 80 quilogramas que as autoridades pensam conter droga deu à costa, esta segunda-feira de manhã, na Praia da Baía, em Espinho.

O fardo foi arrastado pelas águas até ao areal.

O estranho embrulho chamou a atenção de um agente da PSP que se encontrava no local e de imediato alertou a esquadra.

A PSP de Espinho esteve no local com vários elementos procedendo ao transporte do fardo, que vai agora ser alvo de análise para aferir o tipo de substância. Contudo, o tipo de condicionamento leva a crer que se tratará de droga de proveniência desconhecida.

A PSP continua com ações de vigilância ao longo da costa, acreditando que possam surgir mais fardos.