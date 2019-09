Foragido que publicou fotos em discoteca foi apanhado pela GNR

Salomé Filipe Hoje às 09:02 Facebook

Chegaram ao fim os dias de liberdade de Jaime Maia, de 30 anos, o recluso que estava evadido do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, desde abril.

Depois de, em julho e em agosto, ter publicado fotografias e vídeos no Facebook, onde se exibia numa discoteca do Algarve e noutra num local desconhecido, o fugitivo - condenado por crimes de sequestro e de roubo - foi avistado pela GNR, no sábado à noite, na Gafanha da Nazaré, Ílhavo, de onde é natural. Acabou por ser detido, horas depois, em Travassô, Águeda.

"Agora mesmo, a gozar no Algarve", escreveu Jaime Maia no seu perfil de Facebook, a 20 de julho, pelas 6.03 horas, quando publicou uma fotografia onde surgia, a sorrir, com dois outros indivíduos. Três meses antes, tinha sido autorizado pelos serviços prisionais a passar uns dias em casa e nunca mais regressou à cadeia. Sabe-se agora que, depois da estadia pelo sul do país, o recluso voltou à Gafanha da Nazaré com frequência, para estar com a família. A GNR teve conhecimento das visitas e, por isso, intensificou a vigilância, de modo a tentar descobrir o paradeiro do "Bandido Street Cigano" (como se intitulava na internet).

