Fotografia mostra hacker Rui Pinto a ver Benfica - F. C. Porto com os advogados

Hoje às 18:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma fotografia partilhada no Twitter pelo advogado Vincent Brengarth mostra o alegado "hacker" Rui Pinto, suspeito de ter roubado e-mails ao Benfica, a assistir ao clássico de terça-feira, enquanto jantava com a equipa de defesa envolvida no caso.

"Estivemos em Budapeste com o William Bourdon (outro advogado) para preparar, com o nosso colega húngaro David Déak, a defesa de Rui Pinto, lançador de alertas que participou no Football Leaks e que é apoiado pela 'The Signals Network'", escreveu Brengarth, na descrição da imagem, publicada esta quarta-feira.

A "The Signals Network" é uma fundação que apoia "denunciantes" de ilegalidades, através de ciberataques, e que diz que Rui Pinto é "um grande denunciante europeu da Football Leaks".

A imagem partilhada mostra Rui Pinto, no lado esquerdo ao fundo, a jantar com a equipa de advogados. Apesar de não haver nenhuma referência ao jogo que a televisão estava a transmitir, pode perceber-se que o "hacker" estava com um olho na meira-final entre o Benfica e o F. C. Porto, para a Taça da Liga, que os dragões venceram por 3-1.

Até agora, o pirata - que aguarda na Hungria decisão sobre a extradição para Portugal - só assumiu a sua colaboração com a plataforma Football Leaks, através da qual foram divulgados milhões de documentos sobre negócios obscuros do mundo do futebol.