Mãe da secretária de Álvaro Amaro apanhada a destruir documentos da Câmara

Trata-se da mãe da antiga secretária do ex-autarca Álvaro Amaro, que está a ser investigado em caso de corrupção.

Uma funcionária do Hospital da Guarda foi apanhada, esta sexta-feira, a destruir grandes quantidades de documentos da câmara municipal e denunciada à Polícia Judiciária. Trata-se da mãe da antiga secretária de Álvaro Amaro, o ex-autarca e eurodeputado do PSD, que está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de crimes, incluindo corrupção, em mandato e meio à frente da câmara local.

A chefe do serviço da funcionária deu conta da eliminação massiva de papéis na trituradora e quando se apercebeu que eram alheios à instituição de saúde reportou o caso à administração. O episódio parecia demasiado sério para ficar ali, pelo que a PJ foi chamada à Unidade Local de Saúde.

Já ao final do dia, os inspetores incumbidos da tarefa reuniram todos os documentos retalhados e distribuíram-nos por vários sacos, transportados entretanto para as instalações da PJ. Admite-se que fossem contratos e troca de correspondência.

A funcionária em causa ainda não foi interrogada, mas será chamada a explicar a que título destruiu documentos que não lhe pertenciam. O que se sabe já é que a administrativa da instituição de saúde é mãe da antiga secretária da presidência da Câmara da Guarda, profissional que, na saída de Álvaro Amaro para eurodeputado em Bruxelas, passou a secretariar uma das vereadoras da maioria social-democrata do município.

Razão suficiente para que a Polícia Judiciária da Guarda analise a hipótese de eventual destruição de provas e obstrução à justiça, numa altura em que a gestão da autarquia sob a liderança de Álvaro Amaro está sob suspeita.

No dia 12 de junho, a diretoria da PJ do Norte executou mandados de buscas em 18 câmaras do país, nas casas de Amaro, restantes co-arguidos e na Transdev, no âmbito de um processo que investiga a existência de um esquema ilegal de contratação pública de transportes municipais. Amaro seria obrigado a prestar uma caução de 40 mil euros, numa investigação em que estão em causa crimes de corrupção, tráfico de influência e participação económica em negócio.