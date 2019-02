GNR trava tráfico de droga na Maia e Valongo

JN Hoje às 19:50 Facebook

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Matosinhos deteve dois indivíduos suspeitos de tráfico de droga, na localidade de Folgosa, na Maia e em Valongo. Ambos ficaram em prisão preventiva.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, há pelo menos meio ano que o NIC de Matosinhos andava a investigar a dupla, com 40 e 50 anos, suspeitos de traficar grandes quantidades de haxixe. Os militares realizaram buscas domiciliárias na Maia, mas também em Ermesinde, no concelho de Valongo, onde foram apreendidas perto de 1330 doses de haxixe, canábis e ainda cerca de 8500 euros.

Nas mesmas diligências, o NIC confiscou bastões extensíveis, algemas, telemóveis e três viaturas.

Os dois indivíduos foram ontem apresentados a um juiz de instrução criminal que decretou a prisão preventiva.