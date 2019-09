Grupo que se perdeu no Gerês vai ser multado

Joaquim Gomes Hoje às 13:06 Facebook

Um grupo de quatro jovens que se perdeu no Gerês durante mais de seis horas, entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, será alvo de três contraordenações.,

Além de a caminhada numa zona de proteção total ter sido realizada sem autorização, é proibido, durante um alerta laranja de fogos rurais, entrar numa densa área florestal. Além disso, o grupo estacionou o carro na faixa proibida da Mata de Albergaria.

As coimas poderão chegar aos 280 euros para cada um dos elementos do grupo: 140 euros por aceder a área de proteção total sem autorização e igual quantia por entrarem num espaço florestal em período de alerta de fogo. O condutor do veículo, um cidadão cabo-verdiano, vai ainda pagar 250 euros por estacionar a viatura em local proibido.

Dois neozelandeses (um casal), um holandês e o cabo-verdiano, este o único a residir em Portugal, todos com menos de 30 anos, aventuraram-se pelo estradão de acesso às antigas Minas dos Carris, que não é um trilho homologado e não tem por isso sinalética, acabando por desviar-se da rota em terra batida e perder-se, cerca de cinco quilómetros acima da estrada florestal da Portela do Homem.

