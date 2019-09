Histórico do Rio Ave detido ao furtar carros na marginal

JN Hoje às 16:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP deteve em flagrante delito um ex-futebolista profissional a assaltar carros em Vila do Conde. Hermógenes Morim, de 66 anos, é suspeito de pelo menos oito furtos. Os assaltos ocorriam em plena luz do dia, sem deixar qualquer vestígio, e poderá haver mais vítimas.

O vilacondense e agora funcionário municipal trabalhava nos equipamentos desportivos do Parque do Castelo, situado na marginal entre a Seca do Bacalhau e o Forte de São João. E era precisamente naquela avenida, em plena luz do dia, que o ex-futebolista "atacava".

Nas horas mortas, Hermógenes circulava por entre os carros estacionados à procura de viaturas com carteiras ou bolsas visíveis no interior. Quando detetava algo de interesse, usava um arame para abrir as portas. Apenas levava o dinheiro ou objetos de valor. Deixava o resto no carro e trancava de novo a viatura, sem deixar qualquer vestígio.

Após denúncia de furto, na semana passada a PSP montou uma operação de vigilância e conseguiu apanhar Hermógenes em flagrante. Para já, o histórico jogador do Rio Ave nas décadas de 70 e 80 é suspeito de oito furtos, mas as autoridades não excluem a possibilidade de o número aumentar. É que, como atuava sem deixar vestígios, muitas das vítimas podem só se ter apercebido do furto mais tarde e sem conseguir precisar onde o mesmo ocorreu.