Homem encapuzado assaltou hotel onde dormia Marcelo Rebelo de Sousa

JN Hoje às 11:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem encapuzado assaltou o hotel Pestana Alvor Praia, em Portimão, no sábado à noite. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estava a pernoitar naquela unidade hoteleira e não se apercebeu de nada.

A denúncia partiu do Movimento Zero, que junta agentes da PSP e militares da GNR. "Na noite de 25 de agosto de 2019, pelas 0.40 horas, um indivíduo encapuzado entrou na receção do hotel Pestana Alvor Praia, em Portimão, ameaçando os funcionários presentes, conseguindo levar 240 euros em dinheiro", adianta.

"Este episódio seria mais um dos muitos ocorridos no terceiro país mais seguro, porém, o Exmº Sr presidente da República encontrava-se a pernoitar nessa mesma unidade hoteleira", lê-se, ainda, no documento do Movimento Zero, reiterando as acusações de que "sucessivos governos têm levado as Força de Segurança a um ponto de rotura total"

Fonte da presidência da República confirmou ao JN que Marcelo Rebelo de Sousa estava a pernoitar no hotel, mas não se apercebeu de nada.

Marcelo deixou o hotel no domingo, conforme estava programado, garantiu ao JN fonte da Presidência, sublinhando que o "check-out" não teve nada a ver com aquele episódio. Terminaram as férias e o presidente da retomava a agenda presidencial esta semana.

O Movimento Zero, criado a partir das redes sociais, junta agentes da PSP e militares da GNR.

Uma das suas ações mais notórias foi um protesto durante a cerimónia de aniversário da PSP, a 12 de julho, em Lisboa.

Os polícias do Movimento Zero vestiram então camisolas brancas e voltaram-se de costas quando o diretor nacional da PSP, Luís Farinha, começou a falar na cerimónia presidida pelo primeiro-ministro, António Costa, mantendo-se nesta posição até ao final do discurso.

Quando o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, começou a discursar os polícias saíram em silêncio e de forma ordeira, levantando os braços e fazendo o gesto do zero com os dedos.