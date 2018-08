Marta Neves Hoje às 11:12 Facebook

Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram ao início ao início da manhã desta terça-feira esfaqueados à porta da discoteca Eskada, no Porto.

Segundo o JN conseguiu apurar, as vítimas foram assistidas no local pelo INEM e, mais tarde, levadas ao Hospital de S. João, no Porto, mas não correm risco de vida.

Os desacatos à porta da discoteca aconteceram por volta das 7.30 horas.

O agressor, que fugiu do local, foi intercetado na Rua de Sá da Bandeira.