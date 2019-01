Homem esfaqueado em Vila Nova de Gaia

JN Ontem às 23:18 Facebook

Um homem foi esfaqueado na barriga, este domingo à noite, em Vila Nova de Gaia. Está internado no Hospital Santos Silva em estado grave.

Segundo a PSP do Porto, a agressão terá tido origem em motivos passionais. De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Avintes, Alfredo Costa, do incidente resultaram ainda dois feridos ligeiros, um homem e uma mulher, que também necessitaram de assistência hospitalar.

Os desacatos aconteceram na via pública, na Rua dos Arcos do Sardão, em Oliveira do Douro, pelas 22 horas.