Homem mata mulher com várias facadas em Braga

Uma mulher foi assassinada pelo marido, com várias facadas, na quarta-feira à noite, junto ao tribunal de Braga.

Foi este o resultado fatal de uma discussão, no quadro de um processo de divórcio, entre um casal, ambos com cerca de 50 anos.

O homem, ex-funcionário do parque de estacionamento de Santa Tecla da empresa Bragaparques, depois de ter desferido várias facadas na companheira entregou-se na 2ª Esquadra da PSP, situada nas imediações do local do crime. Ao final da noite, encontrava-se detido.

O homicida confesso residia num edifício situado a poucas dezenas de metros do local do crime, na zona de Santa Tecla, em São Victor, a maior freguesia urbana de Braga.

Ao que o JN apurou, o casal vivia um processo conflituoso de separação, situação que o alegado agressor não aceitava de bom grado. O homem tem três filhos, um dos quais fruto da relação com a vítima mortal.

A PJ de Braga acorreu ao local, com seis membros, para reconstituir o crime e recolher vestígios no âmbito da investigação ao homicídio.

O suspeito vai ser interrogado pela PJ e depois presente a juiz no Tribunal de Instrução de Braga.