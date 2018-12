Homicida em jogo da sueca alegou legítima defesa

Hoje às 21:50 Facebook

Suspeito de homicídio em Vila Real, no domingo à noite, disse à PJ ter sido atacado por 15 pessoas e quis defender-se a tiro. Desmentido por testemunhas.

O indivíduo de 47 anos detido pela PJ por ter provocado a morte, a tiro, de um bancário, no fim de um torneio de jogo da sueca em Tuizendes, Vila Real, alegou ter praticado o crime em "legítima defesa". O juiz não deu crédito a esta versão e colocou em prisão preventiva o empresário, dono de vários talhos na região.

Paulo Clemente tentou explicar às autoridades ter sido atacado por um grupo de 15 pessoas que também participaram no torneio, organizado pelo Grupo Unidos de Tuizendes, domingo à noite. Sentindo perigo, desatou aos tiros que resultaram na morte de Luís Matos, 50 anos, residente em Felgueiras, e que era subgerente na agência de Fafe da Caixa de Crédito de Agrícola Mútuo. Outras três pessoas, de 44, 46 e 54 anos, sofreram ferimentos graves, tendo sido hospitalizadas.

Alvo escapou por sorte

A versão de Paulo Clemente foi classificada como não credível. Ao invés, foi dado como indiciado que após desentendimentos dentro do edifício onde decorria o torneio de sueca, o suspeito foi ao carro buscar duas pistolas, dirigiu-se ao grupo de 15 participantes oriundos de Felgueiras e disparou várias vezes contra eles.

O grupo alvejado costuma juntar-se na Adega do Capacete, em Felgueiras. Carlos Lemos, proprietário, estava a jogar e contou ao JN a sua versão.

"Disseram que eu não podia fazer uma jogada e eu, que já tinha visto vários jogadores a fazê-la, disse que não jogava mais. Admito que tenha falado um pouco alto. Houve troca de palavras e esse senhor que disparou estava ao lado, mas meteu-se na conversa", recordou.

Já fora do recinto, aconteceu a tragédia. "Apareceu o tal senhor e disse: "para vocês tenho isto aqui", e começou a disparar contra todos do nosso grupo". Carlos acabou por escapar com muita sorte. "Quando estava a telefonar para o 112, o atirador passou de carro, parou e disse que me ia matar, e disparou duas ou três vezes. Não sei como não me acertou", contou.