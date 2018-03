Queimam carros de luxo a juiz da Igreja por vingança

Reis Pinto com Óscar Queirós Hoje às 00:40 Facebook

Carros pertenciam a jurista que também foi vereador da Câmara de Valongo mas a vítima rejeita qualquer ligação do caso à sua vida política.

Um incêndio, ao que tudo indica de origem criminosa, danificou seriamente, esta quarta-feira de madrugada, dois veículos que se encontravam estacionados na Rua do Outeiro do Linho, em Valongo. Os carros, um Porsche 911 e um Range Rover, modelos com 18 e 17 anos, respetivamente, pertencem a Pedro Panzina, jurista, antigo vereador da Câmara de Valongo e atual juiz do Tribunal Eclesiástico do Porto. Aliás, as autoridades não descartam a hipótese de se tratar de uma vingança por alguma decisão por ele tomada naquele tribunal.

