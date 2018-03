PJ usa agentes inflitrados no combate à corrupção

Carlos Varela Hoje às 00:39 Facebook

Ações encobertas usadas para inserir meios de vigilância em áreas suspeitas. Número de operações autorizadas pelo MP aumentou no ano passado.

A Polícia Judiciária (PJ) tem inspetores especialmente treinados para atuar como agentes encobertos em inquéritos que têm por alvo o combate à corrupção, ao crime económico e à criminalidade violenta, apurou o JN. No ano passado, segundo dados da Procuradoria-Geral da República (PGR), os infiltrados foram usados por nove vezes, mais três do que no ano anterior e menos uma do que em 2015.

