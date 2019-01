Invadiu esquadra do Porto e partiu vidros de carro patrulha

Reis Pinto e Alexandre Panda Hoje às 09:59 Facebook

Um homem, de 28 anos, invadiu, na madrugada desta quarta-feira, o parque de estacionamento de uma esquadra do Porto e vandalizou um dos carros-patrulha.

O incidente ocorreu, cerca das 5 horas, quando o homem, residente em São João de Ovar, entrou no local onde se encontram estacionadas as viaturas policiais da 3ª Esquadra da PSP, na Rua do Heroísmo e, munido com uma sachola, partiu todos os vidros, incluindo o retrovisor, do lado direito do carro-patrulha, provocando ainda diversas amolgadelas.

Preparava-se para vandalizar segundo carro, mas, alertados pelo barulho, os agentes de serviço na esquadra rapidamente o detiveram.

Não há ainda explicações para este ato de vandalismo.