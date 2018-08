Jogadores contratados pelo Aves pagos pelo Benfica

ANTÓNIO SOARES E NUNO MIGUEL MAIA Hoje às 00:41 Facebook

O Ministério Público e a Polícia Judiciária (PJ) do Porto estão a investigar a transferência de vários jogadores para o Desportivo das Aves, por existirem indícios de que as mesmas poderão ter sido financiadas com dinheiro do Sport Lisboa e Benfica, incluindo a compra de passes.

Está ainda sob escrutínio judicial a eventual participação direta de Luís Filipe Vieira nesses negócios. A investigação, batizada como "Mala Ciao", teve origem numa denúncia anónima.

