O jogador do Sporting Jovane Cabral foi detido, esta manhã de sexta-feira, em Odivelas por conduzir sem carta de condução. Está neste momento na esquadra.

Segundo apurou o JN junto do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o jogador do Sporting terá sido intercetado no decurso de uma operação de fiscalização em Odivelas.

Os agentes verificaram que Jovane não detinha carta de condução, pelo que foi detido.

O atleta estará neste momento na esquadra da Póvoa de Santo Adrião.