Jovem de 22 anos morre esfaqueado em Viana do Castelo

Um homem de 22 anos morreu, esta segunda-feira, devido a ferimentos provocados por arma branca, após ter sido agredido, em Areosa, Viana do Castelo.

De acordo com informação do Segundo Comandante da PSP de Viana, Raul Curva, a agressão terá ocorrido junto à porta de uma casa, que não seria a sua, na sequência de divergências com outro indivíduo, sendo que ambos se conhecem. A vítima foi esfaqueada nas costas, quando ainda estava do ladro de dentro do portão, e o autor da agressão está em fuga.

E "estão a ser feitas diligências para encontrar o suspeito".

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Viana, a ocorrência registou-se cerca das 18.09 horas na Travessa do Pico, naquela freguesia. A vítima foi transportada para o hospital de Viana do Castelo, onde acabou por falecer. Foram mobilizados para o local uma ambulância com dois operacionais, e uma patrulha da PSP.