Um homem de 22 anos foi esfaqueado, na madrugada deste domingo, no centro da Feira. A vítima tentava evitar um assalto à namorada.

Ao ser confrontado com a oposição do homem, o assaltante desferiu-lhe duas facadas, uma das quais no peito e a outra numa mão, colocando-se em fuga.

A vítima foi assistida no local pelos bombeiros da Feira e VMER. Depois de estabilizado, o jovem foi internado em estado grave.

A PSP deteve um suspeito para interrogatório.