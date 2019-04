Jovens em risco espancados no lar que os acolheu

Rogério Matos Hoje às 07:51 Facebook

Jovens institucionalizados na Casa de Acolhimento Residencial da Cooperativa Rumo, no Barreiro, terão sido submetidos durante anos a espancamentos, maus-tratos e insultos pela ex-diretora técnica e por um psicólogo.

Os rapazes eram sovados por se portarem mal na escola, as raparigas insultadas quando chegavam tarde ao lar e, durante quatro anos, nenhum recebeu assistência médica sequer para vacinas obrigatórias. Todas tinham sido retiradas às suas famílias, devido a situações de risco.

De acordo com um inquérito interno que resultou no despedimento dos dois funcionários, a que o JN teve acesso, um rapaz foi levado na carrinha da Rumo para uma zona erma no parque industrial do Barreiro e foi sovado pelos responsáveis. O mesmo jovem foi, a par de outro, agredido com cinto dentro da casa, no designado "quarto do adulto". As raparigas eram insultadas. "Isto não é um bordel de vacas", chegou a dizer o psicólogo.