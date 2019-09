Violador investigado por morte suspeita de freira

Catarina Silva com Alexandre Panda e Salomão Rodrigues Hoje às 08:02 Facebook

Um homem, 45 anos, que saiu da prisão há três meses onde esteve a cumprir pena por violação, está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto pela morte suspeita de uma freira.

No domingo, Antónia Guerra de Pinho, 61 anos, foi encontrada sem vida na cama do ex-recluso, na Rua de Arrifana, em S. João da Madeira. Só a autópsia vai determinar a implicação do cadastrado na morte e se houve relação sexual ou mesmo violação.

A freira, apelidada de "Tona", era muito conhecida na cidade por ser radical. A população está em choque. O suspeito foi levado para a PJ, para ser interrogado, mas à hora do fecho desta edição ainda não tinha sido detido.

O carro da freira estava estacionado à porta da casa de Alfredo, conhecido por "Tito", que fica a 10 minutos da casa de Antónia. A freira terá saído de casa para ir à missa, pelas 8 horas, mas nunca chegou a entrar na igreja, onde ficava sempre no mesmo lugar. A mãe, com quem ela vivia, já teria telefonado a hospitais e Polícia.

