Julgado condutor acusado de furtar 5 euros de gasóleo

Um condutor vai ser julgado por não ter pago os 3,63 litros de gasóleo simples - no valor de cinco euros - que abasteceu numa bomba de gasolina, situada em Gandra, Paredes.

Para Fernando Moura, advogado do automobilista, trata-se de uma situação "absurda", que custará centenas de euros aos contribuintes e que poderia, facilmente, ter tido uma outra solução. Até porque, lembra o causídico, o condutor acusado não tem qualquer antecedente criminal.

O caso aconteceu na noite de 17 de abril do ano passado, quando Azemiro Coelho parou o seu Peugeot 206 na Galp de Gandra e colocou 3,63 litros de gasóleo simples no depósito. Depois, lê-se na acusação do Ministério Público (MP), o fiel de armazém "fechou o tampão, entrou no veículo e abandonou o local sem proceder ao pagamento". Ou seja, sem liquidar a conta de cinco euros.