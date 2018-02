Líder cigano pede desculpas por agressões a enfermeiro

NUNO MIGUEL MAIA E ÓSCAR QUEIRÓS COM NUNO SILVA Hoje às 00:54 Facebook



Patriarca reuniu com Administração do Hospital São João sobre episódio de terror. Membros de clã ainda não estão detidos.

Alberto Melo, o patriarca cigano que há vários anos desempenha no Norte a função de mediador nas relações daquela etnia com a comunidade em geral, foi recebido ontem de manhã pela Administração do Hospital de São João, no Porto, a quem apresentou "sinceras desculpas pelo comportamento violento e vergonhoso" de um clã que na terça-feira de Carnaval agrediu com extrema violência um enfermeiro e outros cinco funcionários em serviço na Urgência.

