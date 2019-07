Máfia do Leste tinha centro de treinos para assaltos a casas em Gaia

Alexandre Panda Hoje às 00:17, atualizado às 09:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Investigadores da PSP prenderam três georgianos que chegaram a Portugal há cinco meses para roubar dinheiro e ouro, que seguiam para o Leste.

Há cerca de cinco meses, chegaram à zona do Grande Porto com a única missão de assaltarem residências, onde furtavam dinheiro, ouro, relógios e cofres. Tinham instalado em Vila Nova de Gaia um centro de treino para estroncar fechaduras de alta segurança. Os três indivíduos, de nacionalidade georgiana, com ligações à máfia de países do Leste, foram detidos pela PSP do Porto.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, os três indivíduos assaltaram, desde fevereiro, altura em que começaram a ser investigados, pelo menos 12 residências, a maioria no Grande Porto. Também terão assaltados duas habitações, em Braga e Lisboa.