Magistrados com dois anos de serviço vão ganhar tanto como um general

Novos estatutos garantem a magistrados salários superiores ao do primeiro-ministro e aceleram progressão na carreira dos mais novos.

Os futuros estatutos dos magistrados judiciais e do Ministério Público vão permitir que todos os juízes e procuradores, ao fim de dois anos de trabalho e com uma nota não inferior a Bom, tenham uma remuneração base de 4336 euros ilíquidos. É mais do que aufere um coordenador superior da Polícia Judiciária (3971 euros), com décadas de serviço e no topo da carreira de investigação criminal, e quase tanto quanto ganha um almirante ou um general (4498 euros) nas Forças Armadas.

A discussão pública em torno dos benefícios financeiros que o Parlamento já aprovou para os juízes e vai aprovar para os procuradores tem-se focado apenas no fim do teto salarial do primeiro-ministro, que permitirá aumentos de cerca de 500 euros na remuneração base dos magistrados do topo, e nas melhorias do subsídio de habitação e exclusividade pago a todos eles. Este subsídio de compensação vai subir de 775 para 885 euros, passa a ser pago 14 vezes por ano (e não 12) e fica isento de IRS.