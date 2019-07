Mata empregado a tiro de caçadeira e fere ex-mulher em Lousada

Mónica Ferreira e Rita Salcedas Hoje às 09:44, atualizado às 09:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 26 anos foi atingido mortalmente a tiro de caçadeira pelo patrão, ao início da manhã desta terça-feira, na via pública, em Alvarenga, no concelho de Lousada.

O homem de 31 anos, proprietário de uma padaria em Aparecida, também no concelho de Lousada, estaria desconfiado de que a ex-companheira tivesse um relacionamento com o empregado e, na manhã desta terça-feira, pelas 6 horas, esperou por ambos na Rua de São Lourenço, em Alvarenga. Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Lousada, a mulher também trabalhava no estabelecimento que, apurou o JN, será a Padaria Mesquita.

Quando faziam a volta de entrega do pão, os dois foram surpreendidos pelo empresário, que disparou um tiro sobre a ex-mulher, que conseguiu fugir. Depois, o suspeito retirou o empregado da carrinha e disparou um tiro sobre este, que morreu de imediato.

De acordo com a corporação, a mulher foi transportada com ferimentos ligeiros para o hospital Padre Américo, em Penafiel.

Depois do crime, o empresário foi entregar-se no posto da GNR da Lixa.