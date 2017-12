Mata mulher no trabalho e suicida-se

Hoje às 16:00, atualizado às 18:44 Facebook

Um homem matou a mulher a tiro e acabou por se suicidar de seguida, esta terça-feira à tarde, em Salvaterra de Magos.

O homicídio aconteceu numa empresa, na Estrada Nacional 118, cerca das 13.30 horas.

Ao que o JN apurou, a vítima trabalhava numa empresa de transporte, onde o marido entrou armado para disparar contra a mulher. O casal estaria em processo de separação.

No local, estiveram os bombeiros de Salvaterra de Magos e de Samora Correia.

A GNR de Coruche e a Polícia Judiciária também foram chamados.

Fonte da Polícia Judiciária disse a Lusa que "foi dado conhecimento de duas mortes, com arma de fogo" e que, no local, a empresa de transportes Running & Flying, onde a mulher trabalhava, na Estrada Nacional 118, em Salvaterra de Magos, no distrito de Santarém, estão elementos daquela polícia "a proceder a diligências".

Segundo a GNR, que montou um perímetro de segurança no local, "a vítima do sexo feminino tinha 45 anos", desconhecendo ainda a idade do homem.

Fonte do CDOS (Comando Distrital de Operações) de Santarém disse à Lusa que o alerta foi dado às 13.27, tendo os bombeiros encontrado no local "duas vítimas mortais" e "os psicólogos do INEM prestado auxílio psicológico a um trabalhador".

Segundo a mesma fonte, no local estiveram 10 operacionais apoiados por cinco viaturas, entre elementos dos bombeiros de Salvaterra de Magos e de Samora Correia, a GNR e Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém.