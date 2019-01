Matou amigo ao desencravar caçadeira na passagem de ano

R.P. Hoje às 10:58 Facebook

Um homem, com cerca de 30 anos, matou um jovem quando tentava desencravar uma caçadeira, durante os festejos da Passagem de Ano, no lugar da Paradela, em Sever do Vouga.

O caso ocorreu, minutos após a meia-noite desta terça-feira, quando um homem efetuava alguns disparos de caçadeira para comemorar a entrada do novo ano.

A arma encravou e um amigo, ao tentar solucionar o problema, deu um tiro no peito de um jovem, com cerca de 25 anos, desconhecendo-se se era o dono da arma ou alguém que assistia.

A GNR esteve no local.