Matou prostituta que contratou por anúncio de jornal em Santarém

Um informático de 26 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), em Santarém. É o principal suspeito de ter assassinado Lúcia Oliveira, uma brasileira de 48 anos que foi espancada e degolada na noite de 27 de janeiro.

Residente há pouco tempo na cidade, o informático consultou, nesse dia, um anúncio de prostituição e marcou encontro com Lúcia. Depois, atravessou a cidade até chegar ao apartamento arrendado pela mulher para receber clientes. Lúcia Oliveira abriu-lhe a porta, à espera de concretizar mais uma relação sexual, mas tudo terminou de forma violenta. Por motivos que a PJ ainda não descobriu, nem o informático revelou quando foi detido anteontem, a vítima foi agredida e esfaqueada. Também foi degolada, sendo encontrada já morta no interior do apartamento.

O homicídio teve lugar a poucos metros do filho da vítima. O jovem, de 20 anos e portador de trissomia 21 esperava, dentro do carro estacionado na rua, o regresso da mãe e não se terá apercebido do sucedido. O seu paradeiro só foi descoberto quando as autoridades já o procuravam há várias horas, tendo sido, posteriormente, entregue a familiares.