Megaoperação da GNR terminou com "guerra" entre traficantes de droga

A GNR terminou com uma "guerra" entre traficantes de droga pelo domínio dos territórios dos concelhos de Valongo, Amarante e Marco de Canaveses, através de uma megaoperação que, na madrugada deste sábado, fez quatro detidos e permitiu a apreensão de milhares de doses de haxixe e heroína.

Entre os detidos estão dois cunhados, que residem em Ermesinde, no concelho de Valongo, e que são considerados pelas autoridades como os líderes de um grupo que, há mais de um ano, controlava a maioria do tráfego de droga em locais como Baguim do Monte, Fânzeres, Ermesinde e Valongo. Nos últimos meses, esta estrutura criminosa, considerada muito perigosa e que incluía elementos condenados por roubo à mão armada, estava a alargar o seu âmbito de atuação para os concelhos de Amarante e do Marco de Canaveses.

Para alcançar esse objetivo recorriam a métodos muito violentos, agredindo os traficantes que já estavam instalados nesses locais até que estes desistissem de vender heroína e haxixe nos locais conotados com a comercialização de estupefacientes. Em seguida, colocavam nesses espaços homens da sua confiança e que traficavam heroína e cocaína em sua representação e com a sua proteção.

Fonte da GNR confirmou ao JN que estava instalado um "verdadeiro clima de terror" entre os traficantes de droga destas regiões.

Nesta madrugada, 30 militares da Guarda, apoiados por três equipas do Grupo de Intervenção e Operações Especiais, realizaram várias buscas e detiveram os cunhados que lideravam a organização, assim como dois dos braços-armados do grupo. Também foram apreendidas 2,5 quilos de haxixe, suficiente para 5000 doses, 350 gramas de heroína (3500 doses) e uma balança de precisão. Cerca de 1000 euros em dinheiro, uma pistola, munições, dois tacos de basebol e três viaturas também foram apreendidas.

Este foi o culminar de uma investigação que se alongou pelo último meio ano, liderada pela GNR de Santo Tirso.