Braço direito de Lula terá recebido luvas da PT

Ministério Público descreve pagamentos a José Dirceu para viabilização de negócios no Brasil projetados por Ricardo Salgado. Sócrates terá recebido 12 milhões.

José Dirceu, ex-ministro-chefe da Casa Civil do presidente brasileiro Lula da Silva, recebeu 309 mil euros da Portugal Telecom (PT), em 2007, para intermediar contactos com responsáveis políticos com o objetivo de viabilizar a aquisição da Oi, no Brasil. A descoberta foi feita no âmbito da Operação Marquês, cujos investigadores apuraram que os pagamentos foram efetuados através de um escritório de advogados português.

