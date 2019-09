Motorista travou suspeitos de furto de gasóleo e acabou detido

Salomão Rodrigues Hoje às 15:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Um motorista foi detido minutos após ter evitado mais um furto de combustível no seu camião, na madrugada de ontem, em Lourosa, Feira. O homem, que perseguiu os assaltantes, acabou algemado e detido por tê-los ameaçado. Os suspeitos ficaram tranquilos em casa.

O camionista, de 46 anos, entrou, ontem de manhã, no Tribunal da Feira, algemado e na companhia da GNR, depois de ter passado a noite detido numa cela do posto de Lourosa. No tribunal permaneceu longas horas até ser ouvido no Ministério Público. Acabou por sair em liberdade, sob termo de identidade e residência.

A via-sacra deste camionista começou pelas 1.30 horas, na Rua Romana, no pátio de uma empresa devoluta onde o camionista tem autorização para estacionar o camião.

Farto dos inúmeros furtos de combustível e de baterias de que tem sido alvo, terá instalado um sistema de aviso que atuou no momento em que os assaltantes se preparavam para mais um furto.

Ler mais na edição impressa ou epaper.