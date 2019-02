Homicida de mulher no Seixal está em fuga com filho bebé

Rogério Matos e Luís Reis Pinto Hoje às 10:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 60 anos morreu, esta segunda-feira, no Seixal. Tudo indica que terá sido morta com duas facadas pelo ex-genro, que se encontra em fuga com a filha, de dois anos.

O presumível homicida, segundo o JN apurou, terá estado antes do crime no café da família, onde insultou o sogro. De seguida, dirigiu-se a casa dos ex-sogros, onde reside a antiga companheira. Deixou a filha no carro, subiu e tocou à porta de casa. Quando Helena Cabrita, de 60 anos, lhe abriu a porta, foi imediatamente esfaqueada no pescoço e no peito.

A ex-mulher encontrava-se igualmente em casa, mas o homem colocou-se imediatamente em fuga com o bebé no carro, estando a ser procurado pelas autoridades.

Para esta segunda-feira de manhã estava marcada, no Tribunal de Família e Menores do Seixal, uma sessão para alterar as responsabilidades parentais sobre o bebé.

O alerta foi dado cerca das 8.40 horas e o corpo de Helena Cabrita já foi retirado do apartamento. No local encontra-se uma equipa da Polícia Judiciária.