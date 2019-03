Mulher morta à facada em casa no Seixal. Suspeito é o ex-companheiro

Rogério Matos Hoje às 21:11, atualizado às 21:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher foi esfaqueada mortalmente esta quarta-feira à tarde em Corroios, Seixal. É a 12.ª vítima mortal por violência doméstica desde o início do ano.

O alerta foi dado às 19.25 horas.

A mulher, com idade entre os 20 e 30 anos, foi encontrada na entrada do prédio onde morava, na Rua António Sérgio, em Corroios. As autoridades suspeitam que o autor do esfaqueamento seja o ex-companheiro da vítima.

Ao local, acorreram os bombeiros do Seixal e a VMER do Hospital Garcia de Orta, que declarou o óbito no local.

A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar o caso, não sendo conhecidas detenções até ao momento.