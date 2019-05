Navio com 25 sírios a bordo fiscalizado ao largo de Cascais

Hoje às 19:53 Facebook

Um navio mercante, com 25 tripulantes de nacionalidade síria, foi uma das embarcações fiscalizadas nos fundeadouros exteriores, na Baía de Cascais, no decurso de uma operação conjunta da Polícia Marítima e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Segundo avança o jornal digital Cascais24, que cita Pereira da Terra, comandante local da Polícia Marítima de Cascais, "a operação conjunta com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi feita junto aos navios mercantes a utilizar os fundeadouros exteriores na Baía de Cascais".

À semelhança da tripulação de outras embarcações, os cidadãos sírios foram devidamente identificados e encontravam-se em situação legal, adiantou ao mesmo jornal o comandante Pereira da Terra.

Nesta operação de fiscalização no mar, na qual estiveram empenhados seis efetivos da Polícia Marítima e dois inspetores-adjuntos do SEF, confirmou-se "in loco" que estavam a ser cumpridos todos os requisitos legais referentes aos navios fundeados, assim como do pessoal responsável pela operação dos mesmos.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, os fundeadouros alvo de fiscalização nesta operação conjunta "são geridos de acordo com as orientações/regras de segurança vigentes no atual edital da Capitania, que visam primordialmente a mitigação de situações de perigo e/ou acidentes que possam ocorrer na utilização dos mesmos".