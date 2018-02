Nove malas de meixão apreendidas no aeroporto de Faro

Marisa Rodrigues Hoje às 19:21 Facebook

Nove malas de viagem com dezenas de quilos de meixão vivo foram apreendidas no aeroporto de Faro na manhã desta terça-feira, originando a detenção de três homens de nacionalidade chinesa.

A apreensão ocorreu quando os passageiros já tinham feito o check-in e preparavam-se para embarcar num voo da TAP para Lisboa, apurou o JN, e o destino final seria o Vietname.

A bagagem que despacharam para o porão levantou suspeitas. Os funcionários do aeroporto que operavam as máquinas de raio-x aperceberam-se de que as malas continham matéria orgânica de origem que consideraram duvidosa e pediram aos homens que as abrissem. Foi nessa altura que se depararam com o meixão vivo guardado em vários sacos de plástico acondicionados em água.

Os três passageiros, com idades entre os 41 e os 55 anos, acabaram detidos pela Alfândega, numa operação que contou com o apoio da PSP de Faro. O meixão apreendido foi devolvido à natureza, ao Rio Guadiana, na zona de Vila Real de Santo António, no Algarve.

O meixão é uma enguia europeia juvenil, na fase larvar e uma espécie protegida e de captura e comercialização proibidas, com valor comercial elevado.

Esta espécie é uma das mais traficadas e pode ser um negócio altamente lucrativo. No mercado negro, um quilo pode chegar aos mil euros. É muito apreciado no continente asiático para fins alimentares sobretudo em países como a China e Vietname.

Em janeiro, 317 quilos de meixão vivo foram encontrados no aeroporto de Lisboa em dezasseis malas de porão transportadas por oito passageiros. Estavam acondicionados da mesma forma e também tinham como destino final o Vietname.