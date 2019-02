Oficial da GNR exonerado após agressões a recrutas é diretor na formação

Ana Luísa Delgado Hoje às 08:36 Facebook

O antigo diretor do Centro de Formação da GNR, em Portalegre, exonerado na sequência de agressões a formando, foi nomeado para funções de direção na formação da Guarda.

O antigo diretor do Centro de Formação da GNR em Portalegre, coronel Mário Ramos, que foi exonerado a 4 de dezembro passado, na sequência das agressões por instrutores a mais de 10 formandos do 40.º curso, durante um exercício conhecido como "Red Man", foi nomeado "diretor da Direção de Formação, do Comando da Doutrina e Formação", com responsabilidades sobre a Escola de Queluz, o Centro de Formação da Figueira da Foz e também do Centro de Formação de Portalegre.

De acordo com um documento a que o JN teve acesso, a ordem foi assinada pelo comandante geral da GNR, Luís Francisco Botelho Miguel. Mário Ramos assumiu novas funções a 21 de dezembro, ou seja, cerca de duas semanas após ter sido exonerado pelo Governo.