Oito carros incendiados de madrugada em Alfama

Oito viaturas foram incendiadas, na madrugada desta quarta-feira, na zona de Alfama e Costa do Castelo, em Lisboa, adiantou ao JN fonte policial. Tudo indica tratarem-se de casos de vandalismo, que estão agora a ser investigados pela Polícia Judiciária.

Fonte da PSP adiantou que, cerca da uma hora da madrugada, um primeiro incêndio destruiu por completo duas viaturas e causou danos sérios em outras duas, na esquina das escadinhas do Marquês de Ponte de Lima com a Rua da Costa do Castelo.

Por volta da 1.38 horas, a um quilómetro e meio de distância, na Calçadinha do Tijolo, ainda em Alfama, dois outros automóveis ficaram totalmente destruídos pelo fogo.

Quase três horas depois, por volta das 4.26, mais duas viaturas foram consumidas pelas chamas, desta vez na Rua Margem, na zona de Xabregas.

Entretanto, de acordo com a mesma fonte, houve ainda um quarto episódio, que se presume ter sido de fogo posto, na Calçada de São Vicente, Alfama, mas aqui as chamas não chegaram a atingir viaturas.

A PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência, mas não foi possível identificar nenhum dos autores dos crimes, pelo que o caso transitou para a investigação da Polícia Judiciária.