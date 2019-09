PJ deteve suspeito de integrar gangue violento na região Centro

Hoje às 17:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária deteve um homem de 43 anos suspeito de integrar um gangue violento, autor de um homicídio, diversos roubos e sequestro na região Centro.

A detenção ocorreu através da Diretoria do Centro, com o apoio do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no cumprimento de mandados de detenção emitidos por autoridade judiciária, segundo um comunicado enviado à agência Lusa.

A PJ adianta que os crimes pelos quais se encontra acusado, "encontrando-se designado dia para julgamento", terão sido praticados nos concelhos de Leiria, Marinha Grande, Pombal, Figueira da Foz e Coimbra.

"Os elementos do grupo atuavam encapuçados, por meio de arrombamento de portas ou janelas e, usando armas brancas e bastões, penetravam em casas isoladas, habitadas por pessoas idosas, que eram surpreendidas durante a noite, sendo agredidas de forma gratuita, com extrema violência e depois amarradas", explica o comunicado.

O suspeito encontrava-se "a monte" desde setembro de 2018, altura em que a Polícia Judiciária levou a cabo uma operação policial denominada "Operação Sénior", que incidiu em diversos locais da faixa litoral, entre as cidades da Figueira da Foz e a Marinha Grande, na qual foram detidos os outros elementos do grupo.

O detido vai ser presente ao Tribunal de Leiria para aplicação das respetivas medidas de coação.