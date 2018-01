PJ faz buscas na fundação "O Século"

Alexandre Panda Hoje às 16:13, atualizado às 18:34 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária realizou, esta quinta-feira, a realizar buscas nas instalações da fundação "O Século", uma das mais antigas instituições de apoio a crianças em Portugal.

Segundo o JN apurou, as diligências têm por base suspeitas de utilização de cartões de crédito da instituição para gastos pessoais por parte do presidente e do vice-presidente da IPSS, com sede em São Pedro do Estoril: Emanuel Martins e João Ferreirinho. A investigação também quer apurar a legalidade da contratação de funcionários, que são familiares de dirigentes.

Questionada pelo JN, fonte da Procuradoria-Geral da República explicou estarem causa eventuais crimes de peculato e abuso de poder. Está a ser investigada "a prática de condutas ocorridas entre 2012, até à presente data, susceptíveis de integrar a prática dos crimes de peculato e de abuso de poder. No âmbito destas diligências ocorreu a apreensão de documentação contabilística/financeira e de actas relevantes para o objecto da investigação", adiantou ao JN, a fonte. Não há arguidos constituídos.

Ao que apuramos, o caso partiu de uma denúncia enviada para as autoridades.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Fonte oficial da instituição confirmou ao JN que a PJ esteve esta manhã na sede da fundação para recolher documentos e que "tiveram toda a colaboração possível". "Agora é deixar que as autoridades trabalhem para que se apure a verdade. Estamos de consciência tranquila, porque não há aqui nenhuma ilegalidade", disse ao JN Emanuel Martins, presidente da fundação.

A Fundação "O Século" foi criada em 1998 como continuação da obra social de uma antiga colónia balnear infantil com o mesmo nome, criada em 1927 por João Pereira da Rosa, o então diretor do jornal "O Século".

Segundo se pode ler no site da instituição, "O Século" tem a missão de "promover e contribuir para a criação de condições e oportunidades, que possibilitem não só o desenvolvimento sócio cultural de crianças, como a assistência social a idosos e pessoas menos favorecidas ou em risco social".