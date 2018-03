PJ procura mais duas toupeiras do Benfica

Alexandre Panda, Nelson Morais e Nuno Miguel Maia Hoje às 00:30 Facebook

A Polícia Judiciária suspeita da existência de pelo menos mais duas toupeiras, infiltradas no sistema de justiça, que atuaram no interesse do Benfica.

Uma auditoria do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça detetou acessos ao inquérito dos emails, no programa Citius, não só a partir de tribunais do distrito de Braga, de onde são dois oficiais de justiça suspeitos, mas também de tribunais na zona Centro do país.

