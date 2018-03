PJ trava emprego a sobrinho de toupeira no Benfica

NUNO MIGUEL MAIA Hoje às 00:39 Facebook

Assessor do Benfica já tinha enviado currículo para os recursos humanos. Inspetores vigiaram conversa em jogo contra o Chaves.

A contratação, pelo Benfica, de um sobrinho do oficial de justiça suspeito de ser a principal toupeira dos encarnados no sistema de justiça terá sido travada pela operação da Polícia Judiciária (PJ) com a designação e-toupeira. No passado dia 6, o assessor jurídico da SAD, Paulo Gonçalves, foi apanhado na posse de um currículo do familiar do funcionário público, que estaria encaminhado para o Museu Cosme Damião.

