Suspeito de matar mulher em Vila Real foi encontrado morto

O suspeito de matar uma mulher e dois cães à facada, em Vila Real, foi encontrado morto, esta sexta-feira de manhã, em Lamego.

Tal como o JN tinha avançado esta manhã, as autoridades trabalhavam com a teoria de que o suspeito do crime se teria suicidado. Essa tese veio a confirmar-se, com a descoberta do cadáver, junto à Barragem de Bagaúste, em Lamego.

O homem deixou o local do crime na viatura da vítima, um Mercedes 220 vermelho, e o seu corpo acabou por ser encontrado esta manhã. O telefone do suspeito manteve-se ativo até de madrugada. Hoje, o aparelho deixou de dar sinal. O homem comunicou com um familiar, quinta-feira à noite, depois do crime, e anunciou a intenção de se suicidar.

Esta conversa telefónica e a indicação, recolhida pelos investigadores, de que o suspeito terá tendências suicidas levaram as autoridades a centrar a investigação na tese do suicídio após o homicídio da mulher.

Foram encetadas buscas em locais ermos, junto a pontes e barragens em concelhos como Régua, distrito de Vila Real, e Lamego, no distrito de Viseu.

O suposto homicida, emigrado no Liechtenstein, tinha casa em Vila Real, relativamente perto da habitação da vítima. Estaria em Portugal de férias. A vítima, uma esteticista de 48 anos, teria uma relação amorosa com o suspeito. Foi encontrada morta pelo filho mais novo, de 14 anos.

O primeiro polícia a entrar na casa da vítima ficou chocado com o que viu. "Parecia um matadouro", desabafou, soube o JN. A mulher jazia sem vida numa poça de sangue. Ao lado, os dois cães degolados. "Havia sangue por todo o lado, das cortinas até ao teto".