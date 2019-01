Polícia e cinco moradores feridos em desacatos no Bairro da Jamaica

Inês Banha Hoje às 16:23, atualizado às 16:29 Facebook

Um agente da PSP e cinco civis ficaram feridos sem gravidade, esta manhã, em confrontos entre as autoridades e alguns moradores do Bairro da Jamaica, no Seixal.

Tudo começou pelas 7.30 horas deste domingo, quando a PSP foi chamada ao Bairro da Jamaica para pôr fim a uma situação de agressões entre mulheres, após uma festa que durara toda a noite. Ao chegaram ao local, os agentes terão, no entanto, sido recebidos à pedrada, adiantou ao JN fonte do Comando Distrital de Setúbal de PSP.

Vários polícias terão sido atingidos, com um deles a necessitar de receber tratamento hospitalar após ser atingido perto da boca. Os restantes, acrescenta ao JN a mesma fonte, ficaram com algumas nódoas negras.

Terá sido na sequência deste confronto que a PSP decidiu deter um dos envolvidos, o que contou com a oposição dos seus familiares. Será a partir daqui que, segundo a mesma fonte, os acontecimentos ficaram registados em vídeo, sucedendo-se as acusações de violência policial "gratuita".

Nas gravações, são ainda audíveis acusações de racismo, ao mesmo tempo que se vê alguns agentes a agredir alguns moradores aparentemente sem justificação. O jovem que terá atingido o polícia com uma pedra acabou por ser o único detido.

Ao JN, fonte dos Bombeiros de Seixal disse terem sido transportadas seis pessoas - um agente da PSP e cinco civis - para o Hospital Garcia da Orta, em Almada, todos com ferimentos ligeiros.

No Twitter, a deputada do Bloco de Esquerda Joana Mortágua já informou que o partido irá "exigir responsabilidades".

Posteriormente, uma das mulheres envolvidas na situação inicial apresentou uma denúncia contra as alegadas agressoras.