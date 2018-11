Quem é o assaltante morto quando furtava auto-rádio em Chelas

JN Hoje às 17:37 Facebook

João Januário Cerqueira, de 38 anos, é o homem que morreu, este domingo, depois de ter sido vítima de um golpe de "mata-leão" quando assaltava um carro, em Chelas, Lisboa.

A vítima mortal, que estaria armada com uma chave de fendas, foi surpreendida pelo dono do veículo quando estava a tentar furtar um auto-rádio. O proprietário do veículo foi detido pela PSP e foi esta segunda-feira levado para interrogatório no tribunal.

João Januário Cerqueira vivia em Lisboa e familiares estão a partilhar nas redes sociais mensagens de pesar.