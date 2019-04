Recluso mostra faca em vídeo filmado na cadeia de Vale de Judeus

Alexandre Panda Hoje às 14:15 Facebook

Um recluso da cadeia de Vale de Judeus, em Alcoentre, exibiu uma faca artesanal num vídeo divulgado nas redes sociais este domingo. As autoridades já identificaram o autor.

Nas imagens aparentemente captadas no interior de uma cela, vê-se uma dezena de reclusos num ambiente de festa e um deles, ao que tudo indicia o próprio autor das filmagens, mostra uma faca artesanal. Ao mesmo tempo profere ameaças contra um indivíduo que se encontrará em liberdade, afirmando que lhe irá cortar o pescoço.

As imagens terão sido captadas durante uma vídeo chamada que um ex-recluso divulgou nas redes sociais.

Contactada pelo JN, a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) adiantou que "conhece as imagens do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus e tem identificados o autor e quem divulgou" o vídeo, explicando ainda que já tem instaurado "procedimentos disciplinares legalmente previstos". A DGRSP promete ainda "continuar a proceder-se disciplinarmente contra quem infringir as regras", adianta a mesma fonte.

No sábado, um outro vídeo, também divulgado no Facebook, filmado por um recluso do Estabelecimento Prisional do Linhó (Sintra) mostrava uma festa de anos, a decorrer no pátio da ala A da cadeia.